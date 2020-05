Automobilist ernstig gewond bij ongeluk op Hoendiep

GRONINGEN – Bij een verkeersongeluk op het Hoendiep in Groningen is woensdag een automobilist ernstig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur. De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Onderdelen van het voertuig lagen verspreid over het grasveld. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het slachtoffer uit het voertuig kunnen halen. Na stabilisatie is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de auto is een fles met lachgas is aangetroffen. Het is onbekend of de bestuurder ook onder invloed was.

Foto: RDB Producties