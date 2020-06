Avondje uit, nog altijd gezellig maar wel anders.

Bestellen

De tijdelijke opstelling in de zaal biedt ruimte aan max 100 personen die allen een goed zich hebben op het podium. Je kunt voor de voorstellingen ongeplaceerde kaarten bestellen. We gaan er vanuit dat je voor één huishouden bestelt. Als je meerdere kaarten bestelt, dan gaan wij er dus vanuit dat jullie naast elkaar kunnen zitten. Bestel je voor anderen maar wil je wel op 1,5 meter afstand van diegenen zitten, plaats dan twee bestellingen.

De avond

Je wordt in de foyer ontvangen door één van onze medewerkers die je plaats in de zaal vertelt. Neem een drankje naar keuze en je jas mee naar de zaal. Alle plaatsen hebben een tafeltje ter beschikking.

Maak je niet druk over onze protocollen en richtlijnen. Onze medewerkers kennen de richtlijnen en zorgen voor een onbezorgd avondje uit. Eenmaal plaatsgenomen krijg je van ons een kop koffie of thee.

Tot slot

Kielzog wil dat jouw avondje uit, ook voelt als een avondje uit. Daarom zorgen wij ervoor dat wij de richtlijnen goed kennen en jou daarin begeleiden zonder dat je dat merkt. Eigenlijk hetzelfde als met de brandweervoorschriften, die nemen we uiterst serieus zonder dat je daar iets van merkt. Wij wensen je daarom als vanouds een gezellige theater-avond in een kleinschalige setting.

Foto: Kielzog