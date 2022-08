Axel Dorothea lanceert nieuwe single Simmer Down

GRONINGEN – De Groningse artiest en producer Axel Dorothea vertelt een bijzonder relatieverhaal met zijn nieuwste single Simmer Down.

Waardering tonen aan je partner is een van de belangrijkste dingen in een relatie, en meestal vergeten we dat. De afrobeats en dancehall-zanger/producer wil met dit nummer laten zien dat het belangrijk is tijd te steken in en moeite te doen voor de relatie met je partner.

Simmer Down

“Het idee van het woord Simmer Down is om af te koelen en het leek me toepasselijk om te gebruiken in deze context, omdat je een druk schema hebt, gestresst bent door werk kan er veel liefdevolle gebaren langs je heen gaan”, vertelt Axel. Simmer Down is te beluisteren via alle bekende streamingsdiensten.

Foto: Axel Dorothea