Baby Spa Groningen krijgt een zusje in Friesland

GRONINGEN – Sparkle Baby Spa, de eerste en enige Baby Spa in Groningen, breidt uit met een nieuw vestiging in Franeker.

De nieuwe Baby Spa wordt op vrijdag 3 juli geopend. Hiermee is de eerste franchise-vestiging van dit unieke concept dat zich richt op het welzijn, de ontwikkeling en ontspanning van baby’s een feit.

Geborgenheid

Ruim een jaar geleden, op 8 maart 2019, opende Dominique Scheper de deuren van de eerste (en enige) Baby Spa in Groningen. Inmiddels komen jonge ouders met hun baby’s vanuit heel Nederland om te genieten van de voordelen die floaten (hydrotherapie) en babymassage bieden op de fysieke- en mentale ontwikkeling van de allerkleinsten. Inmiddels telt Nederland meerdere babyspa’s. Toch ziet Scheper kansen om uit te breiden.

“Een concept zoals we in Groningen hebben, heeft niemand in Nederland”, vertelt Scheper. “We gaan echt voor een volledige beleving én ultieme ontspanning. We vinden het belangrijk dat we verder gaan dan het mooie plaatje en willen de voordelen van floaten en massage voor baby’s ten volste benutten. Dit doen we door persoonlijke aandacht, een fijne sfeer in de Spa, maar bovenal door het feit dat al onze sessies privé zijn en gericht op de gezondheid van de baby.”

“Daarnaast kiezen we heel bewust voor de merken waarmee we werken. Bij alles wordt gedacht aan de veiligheid en comfort voor de baby’s; geen plastic badspeeltjes, maar badeendjes van natuurrubber. Een massageolie die vrij is van alle twijfelachtige stoffen als parabenen en essentiële oliën en neckfloats die uitgebreid getest en gecertificeerd zijn in Duitsland, en niet in China zoals divers andere babyspa’s.”

Ook door de deskundigen in de branche is dit opgemerkt. Sparkle won begin dit jaar de LTG-award voor ‘Baby Spa of the Year’. Verder heeft de Groningse Spa een ‘Oei, ik groei – Happy service award’ op haar naam staan.

Friesland

Dat er voor de eerste franchise gekozen is voor Friesland is een bewuste keuze. Veel van de klanten van de Baby Spa in Groningen komen uit Friesland en de wens van ouders om vaker te komen, wat ook bijdraagt aan de effecten van het floaten en de massage, kwam steeds frequenter.

Iris Kleefstra is de eerste franchisenemer en trotse eigenaar van de Baby Spa in Franeker. Zelf ervaarde ze wat floaten deed voor haar zoon. Hierdoor raakte ze enthousiast en wilde ze andere jonge ouders dit ook laten ervaren. Het Sparkle concept past haar precies; de warmte, de sfeer en de persoonlijke aandacht. Net als in Groningen, komt de Spa in Franeker in een prachtig, authentiek pand.

“We willen heel graag dezelfde sfeer en beleving aanbieden als in Groningen”, aldus Kleefstra. “Dit pand en de plek lenen zich hier uitstekend voor. Franeker heeft een heel fijn, authentiek centrum en ligt ook gunstig ten opzichte van de Afsluitdijk. Het pand heeft prachtige karakteristieke elementen en de fijne, warme sfeer die we zo ontzettend belangrijk vinden.”

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het pand aan de Dijkstraat 13 in Franeker. Op vrijdag 1 juli zal de vestiging feestelijk worden geopend en vanaf dan kunnen ook baby’s en hun ouders in Friesland genieten van alle voordelen die Sparkle voor baby’s biedt.

“We hebben meerdere gesprekken gehad met Iris en het vertrouwen is groot dat zij Sparkle op dezelfde liefdevolle en professionele manier neer kan zetten. Het klinkt misschien gek, maar dankzij het coronavirus gaan we terug naar wat echt belangrijk is: onze gezondheid. We zien dit terug in onze Spa. Meer dan ooit gaan mensen voor kwaliteit op het gebied van health,” aldus Scheper.

Groei

Sparkle Baby Spa is nog lang niet uitgegroeid. We zien veel kansen in de markt en inmiddels zijn er ook (vergevorderde) gesprekken met andere geïnteresseerden. Kortom, er komen vast nog veel meer broertjes en zusjes bij!

Foto: Sparkle Baby Spa