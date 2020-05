BabythuisZorg bestaat een jaar en helpt 100 gezinnen

GRONINGEN – BabythuisZorg bestaat 1 jaar en heeft ondersteuning geboden bij circa 100 gezinnen in 32 gemeenten in Noord-Nederland.

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk de eerste 1.000 dagen in het leven van een kindje zijn voor de ontwikkeling op latere leeftijd. Door ondersteuning op jonge leeftijd, kunnen problemen op latere leeftijd worden verminderd of zelfs helemaal worden voorkomen.

BabythuisZorg ondersteunt met aanwezigheid in het gezin de hechting van het kindje, biedt structuur aan het gezin, geeft praktische hulp en heeft een signalerende functie. Het initiatief bestaat deze week precies een jaar en heeft in haar bestaan nu al meer dan 100 gezinnen in de drie noordelijke provincies geholpen.

Uithuisplaatsingen voorkomen

De duur van de ondersteuning in de gezinnen is wisselend. In het afgelopen jaar was de kortste inzet drie dagen, terwijl de langste acht maanden was. In vier gezinnen is in het afgelopen jaar 24-uurszorg verleend. In een aantal gevallen heeft BabythuisZorg een (tijdelijke) uithuisplaatsing voorkomen.

Belangrijk voor de hechting

Bestuurder Lindy van Breda Vriesman: “Vanuit de kraamzorgorganisaties Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg zetten wij ons al langer in voor vroegtijdige signalering en het voorkomen van problemen bij jonge gezinnen. Als het voorkomen niet lukt, dan is het heel fijn dat we nu aanvullende ondersteuning kunnen geven. Die is zo ontzettend belangrijk voor de hechting.”

Vergoeding door gemeenten

Voor de vergoeding van BabythuisZorg is de organisatie aangewezen op gemeenten. Klanten zijn dus afhankelijk van de gemeente waar ze wonen of het verkrijgen van BabythuisZorg mogelijk is.

Foto: blankita_ua/Pixabay