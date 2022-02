BAM! Popauteurs lanceert gratis subsidieloket

Om artiesten en songwriters een zetje in de goede richting te geven lanceert belangenvereniging BAM! Popauteurs vandaag het eerste loket voor subsidieadvies voor artiesten en songwriters. Popmuzikanten en subsidieverstrekkers snuffelen al een aantal jaren aan elkaar, maar tot een echte toenadering is het nog altijd niet gekomen. Enerzijds zijn fondsen nog niet echt gericht op popmuziek in de breedste zin van het woord, anderzijds is het schrijven van subsidies niet iets waar popmuzikanten zich op regelmatige basis mee bezighouden.

Inventarisatie onder de leden van BAM! Popauteurs laat zien dat veel popmuzikanten niet bekend zijn met loketten waar financiële steun voor tours of releases kan worden aangevraagd, en dat een meerderheid van hen nog nooit een succesvolle subsidieaanvraag heeft gedaan. Juist nu de culturele sector hard getroffen is door corona, is er meer dan ooit behoefte aan ondersteuning bij muzikale ondernemers.

Via direct contact met de subsidiespecialisten van BAM! Popauteurs kunnen songwriters en artiesten vanaf nu advies inwinnen over hun subsidieaanvraag. De focus ligt hierbij op grote fondsen als Upstream:Music, diverse regelingen van het Fonds Podiumkunsten, het Norma Fonds en het Sena Muziekproductiefonds, maar ook bij andere relevante fondsaanvragen kan hulp geboden worden.

Het subsidieloket is vanaf 8 februari 2022 gratis toegankelijk voor alle leden van BAM! Popauteurs. Lid worden van de vereniging is mogelijk voor alle Nederlandse songwriters en artiesten. Meer informatie is te vinden op de website: www.bampopauteurs.nl.

Foto: POPgroningen