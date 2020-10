Bankjes keren terug op de Grote Markt

Dankzij een voorstel van de SP keren er weer bankjes terug op de Grote Markt. De SP had dit voorstel ingediend omdat er nagenoeg geen zitplek meer is op de Grote Markt sinds de ‘VVV-trappen’ en de houten bankjes bij de ABN Amro zijn weggehaald.

De wethouder zegde vervolgens toe om versneld weer zitgelegenheid te plaatsen op de Grote Markt.

SP-raadslid Wim Koks:

“Wij zijn blij met de toezegging van wethouder Van Der Schaaf om bankjes weer terug te laten keren op de Grote Markt. Dat betekent dat er straks weer plek is op de Grote Markt om even te rusten of van de zon te genieten.”

Foto: RTV OOG

De houten bankjes die voorheen op de Grote Markt stonden. (Foto: RTV OOG)

Foto: SP Groningen