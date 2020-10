BBI-Travel begint later maar zet vluchten naar Scandinavian Mountains Airport door

Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om vanaf 17 december vanaf Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport te gaan vliegen, stelt BBI-Travel de eerste vlucht uit naar 21 januari. De vluchten worden 2x per week uitgevoerd, waardoor ook een lang weekend of een midweek mogelijk is. Deze bestemming op de grens tussen Noorwegen en Zweden is een veelzijdige sneeuwbestemming voor bijvoorbeeld wintersport in de grootste skigebieden van Noorwegen (Trysil) en Zweden (Sälen) of andere winterreizen met husky- en sneeuwscooteravonturen.

Onbezorgd reizen ook in covid-tijden

Het is de wens van BBI Travel om bestemmingen aan te bieden waar mensen in de huidige corona-tijd heen kunnen, op een veilige manier en met een goed gevoel. “Er werd direct na onze aankondiging in augustus massaal enthousiast gereageerd en we werden direct overstelpt met aanvragen”, aldus directeur van BBI-Travel Henk van der Kooi. “We merkten gaandeweg de ontwikkelingen n.a.v. het coronavirus in Nederland echter dat bij klanten onzekerheid ontstond en men minder snel overging tot het daadwerkelijk boeken. Daarnaast geldt er momenteel een quarantaineplicht voor Nederlanders die naar Noorwegen willen reizen en we wilden onze klanten hiermee niet pas op laatste moment confronteren. Het wegvallen van de Noorwegen-passagiers deed ons besluiten rustigere tijden af te wacht. Maar laat duidelijk zijn, aan de bestemming ligt het niet, want Noorwegen en de streek Dalarna in Zweden is, helemaal in vergelijking met Nederland, nagenoeg covid-vrij. Klanten reizen dus juist weg van alle Corona-perikelen naar bestemmingen waar men volop de ruimte heeft en onbezorgd van een vakantie kan genieten.”

Geboekte passagiers op de uitgestelde vluchten hebben er vrijwel allemaal voor gekozen om later dit winterseizoen alsnog op reis te gaan naar dezelfde bestemming. Een aantal klanten stelden hun reis uit tot volgende kerst, waarbij men de reis tegen dezelfde reissom krijgt aangeboden. Slechts een enkeling heeft gebruik gemaakt van de covid-belofte behorende terugbetalingsregeling en hebben inmiddels hun reissom terug ontvangen.

Vluchtschema 2021/2022 bekend gemaakt

Mede vanwege het enthousiasme waarmee de nieuwe bestemming werd ontvangen, zijn de voorbereidingen op het volgende winterseizoen al vroegtijdig door BBI Travel gestart. Het vluchtschema is al bekend en losse vluchten en flydrive arrangement zijn reeds te reserveren.