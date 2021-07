BBI Travel vliegt deze winter met Great Dane Airlines naar Scandinavian Mountains Airport

*Dit is een persbericht van BBI Travel

Reisorganisatie BBI Travel vliegt deze winter vanaf Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains. Luchtvaartmaatschappij Great Dane Airlines voert de vluchten uit. De eerste vlucht staat gepland voor 19 december 2021. De vluchten worden wekelijks uitgevoerd op de zondag. In het hoogseizoen wordt er ook op donderdagen gevlogen.

Aanvankelijk bood BBI Travel ook afgelopen winter vluchten aan naar Scandinavian Mountains. Vanwege de reisrestricties die golden vanwege Covid-19 heeft BBI Travel toen besloten de vluchten uit te stellen.

Moderne vloot en goede service

De keuze voor Great Dane Airlines ging voor BBI Travel niet over één nacht ijs, maar de goede service en Scandinavische mentaliteit bij Great Dane Airlines, gaven samen met het vliegtuigtype de doorslag. Great Dane Airlines vliegt met moderne toestellen van het type Embraer 195, dat plaats biedt aan 118 passagiers en passen bij de verantwoorde en duurzame wijze waarop BBI Travel wil opereren.

Groningen Airport Eelde is enthousiast over de plannen van BBI Travel. Jonas van Dorp, Head of Aviation Marketing & Development: ‘’We zijn blij met de vervolgstap van BBI Travel om deze prachtige winterbestemming door te zetten vanaf Groningen Airport Eelde. Net als BBI Travel blijven wij geloven in de kleinschaligheid van onze luchthaven en deze unieke reisbestemming. Wij heten Great Dane Airlines welkom op Eelde.’’

Wintersport & avonturen in het hart van Scandinavië

Deze bestemming op de grens tussen Noorwegen en Zweden is een veelzijdige sneeuwbestemming voor bijvoorbeeld wintersport in de grootste skigebieden van Noorwegen (Trysil) en Zweden (Sälen) of andere winterreizen met husky- en sneeuwscooteravonturen. De vluchten worden in bepaalde periodes twee keer per week aangeboden waardoor ook een lang weekend of een midweek mogelijk is.

BBI-Travel directeur Henk van der Kooi: ”Bij de lancering, vorig jaar, merkten we de populariteit van de bestemming en het vertrek vanaf Groningen Airport Eelde. Een deel van de passagiers, die we vanwege corona moesten annuleren, boekten hun reis al om naar komend jaar, andere passagiers ontvingen op grond van de BBI Travel covid-belofte de door hun betaalde gelden terug. Nu kan men opnieuw boeken vanaf Groningen Airport, alles staat online.”

Iedereen die de vlucht als onderdeel van een pakketreis boekt, parkeert gratis op Groningen Airport Eelde en mag bovendien naast 20 kilo bagage ook een set ski’s gratis meenemen.

Winteravonturen Expres

Karina Suhr Holm, sales-manager van Great Dane Airlines, kent ook de bestemming goed en is trots om de ‘winteravonturen expres’, zoals ze de route zelf omschrijft, te mogen gaan uitvoeren. “Ook onder Denen is deze regio een erg populaire wintersportbestemming en wij geloven dat ook Nederlanders zich door de Scandinavische winterkoorts laten besmetten. Wij zullen zorgen voor een ongecompliceerde en comfortabele reis ernaartoe.”

Vluchtinformatie Groningen Airport – Scandinavian Mountains Airport

Route Winter 2021/2022 Dag Tijden Groningen – Scandinavian Mountains Scandinavian Mountains – Groningen 19/12-13/3

23/12-10/3

27/1-17/2

10/3 19/12-13/3

23/12-10/3

27/1-17/2

10/3 Zondag

Donderdag

Donderdag

Donderdag Zondag

Donderdag

Donderdag

Donderdag 09:30u-11:10u

09:30u-11:10u

09:30u-11:10u

09:30u-11:10u 11:55u-13:35u

11:55u-13:35u

11:55u-13:35u

11:55u-13:35u (wijzigingen voorbehouden)

BBI Travel

BBI Travel is bijna 60 jaar reisspecialist en één van de oudste reisorganisaties in Nederland. Het vakantieaanbod omvat naast Finland, IJsland, Scandinavië ook Ierland en Canada. Tevens is BBI Travel generaal agent van rederij Hurtigruten, organisator van zeereizen langs de kust van Noorwegen, Spitsbergen, Groenland, Alaska en Antarctica.