Beatrix Kinderziekenhuis UMCG kleurt paars op Wereld Prematuren Dag

​​​Morgen is het Wereld Prematuren Dag en daarom kleurt de buitenkant van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG morgenavond paars. Met Wereld Prematuren Dag wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders. De kleur paars is gekozen omdat het de mengkleur is van de babykleuren roze en blauw.

Nieuwbo​uw voor IC N​​eo​​​natologie

De afdeling Intensive Care Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG heeft in de drie noordelijke provincies een belangrijke regionale functie voor te vroeg geboren baby’s. Om de IC Neonatologie toek​​omstbestendig en toekomstgericht te maken en aan te sluiten bij de wensen van nu, komt er een nieuwe afdeling Intensive Care Neonatologie. De voorbereidingen van de nieuwbouw zijn reeds gestart. De nieuwe afdeling zal naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen.

Op de nieuwe afdeling komen eenpersoonskamers om ouders meer privacy te bieden. Ouders krijgen de kans om bij hun kind te zijn en het zoveel mogelijk te verzorgen. Dit alles met het oog op het hechtingsproces tussen ouder en kind. Te vroeg geboren baby’s worden kort na de geboorte gescheiden van hun moeder, omdat zij op verschillende afdelingen verpleegd worden. Nadat de baby is overgebracht naar de IC Neonatologie, is er vaak weinig kans om de baby bij zich te pakken. Hierdoor kan het voorkomen dat de normale ouderlijke gevoelens sterk in de war raken.

Fundra​​​ise-actie voor buidels​​​toelen

De Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis start een fundraise-actie om alle kamers te voorzien van buidelstoelen. In deze stoelen kunnen ouders op comfortabele wijze buidelen met hun pasgeboren kind. Buidelen ondersteunt onder andere een veilige hechting en stimuleert de borstvoeding. Geld doneren of zelf een actie starten om geld in te zamelen voor dit doel kan via de website van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis​.

Over het Beatrix Kin​derziek​enh​uis UMCG en de stichting

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groninge​n en richt zich op de allerbeste medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. De stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis streeft ernaar om samen met de donateurs projecten te financieren waarmee de verblijf- en speelomgeving van de patiënten en ouders wordt verbeterd, zoals familiefaciliteiten, onderzoek, kunst en cultuur, psychosociale ondersteuning, theater en muziekoptredens. Ook financieren zij medisch wetenschappelijk onderzoek, hierin laten zij zich adviseren door een wetenschapscommissie.

​Foto: Paarse muisjes van De Ruyter. In samenwerking met de Stichting Veerkrachtige Ouders zijn deze onlangs gelanceerd op de IC Neonatologie-afdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG​

Foto: Google Street View