Bereikbaarheid Groningen tijdens 4 mijl op 9 en 10 oktober

Bezoekers en toeschouwers adviseren wij zo veel mogelijk om met het openbaar vervoer te reizen. Op zondag 13 oktober is er aangepast en extra busvervoer. Wij adviseren om je reis vooraf te plannen via www.9292.nl of www.qbuzz.nl/gd .

Auto en parkeren

Kom je met de auto, dan kun je parkeren op een van de P+R-terreinen rondom Groningen. Vanaf alle P+R-terreinen rijden reguliere buslijnen naar het centrum van Groningen.

Ook kun je in de binnenstad van Groningen parkeren. Dat kan op straat of in een parkeergarage. In beide gevallen moet je betalen voor parkeren. Houd er rekening mee dat je vanwege het 4 Mijl-parcours niet overal langs kunt. Dit staat aangegeven op borden langs de kant van de weg. Op drukke punten staan ook verkeersregelaars.

Wil je bij de start van de 4 Mijl kijken? Dan raden wij aan om te parkeren bij P+R Haren. Vanaf het parkeerterrein is het mogelijk om naar de start te lopen. Als deelnemer kun je vanaf 10.00 uur gratis gebruikmaken van de pendelbussen.