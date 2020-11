Beruchte draculafilm speelt in de Lutherse kerk

GRONINGEN – De beroemde en beruchte film Nosferatu, ein Symfonie des Grauens uit 1922 speelt op zondag 29 november in de Lutherse Kerk in Groningen met orgelimprovisatie.

De Duitse regisseur F. W. Murnau maakte de ‘zwijgende’ film naar het cultboek Dracula van de Ierse schrijver Bram Stoker. Het verhaal dat speelt in Transsylvanië – met zijn dreigende burchten, benauwde dorpen, een nogal volmondige graaf in fladderend zwart en de bevrijdende invloed van zonlicht – heeft meerdere films opgeleverd, maar deze vroege versie is in het genre onovertroffen.

Orgelimprovisatie

En dan de kers op de taart: de organist Gijs van Schoonhoven heeft zich de laatste jaren zeer bedreven getoond in het improviseren bij filmbeeld. Hij voorziet de visuele scenes van nog meer en nog groter effect door de muzikale vertolking van het beeld. In verband met de nu geldende regels zal de vertoning twee maal plaatsvinden.

Zondag 29 november, 15.00 uur; en 17.00 uur;

Kaartverkoop à 10 euro (8 euro voor donateurs) via www.binnenstadskerken.nl (ivm covid-19 max. 30 personen per concert)

Nadere informatie ook via info@svlk.nl

Foto: Lutherse Kerk