Bevrijdingsfestival Groningen maakt Ambassadeurs bekend

De veertien Bevrijdingsfestivals bieden op 5 mei een gezamenlijk online programma aan van meer dan 200 optredens en activiteiten. Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser zijn tijdens deze online editie als Ambassadeurs van de Vrijheid verbonden aan de festivals. Iedereen kan de festivals gratis bezoeken via een livestream op Bevrijdingsfestivals.nl.

In aanloop naar 5 mei gaan de Ambassadeurs van de Vrijheid op zoek naar wat vrijheid en onvrijheid voor hen betekent. Davina Michelle heeft haar eigen volgers opgeroepen om met haar in gesprek te gaan over vrijheid. Zanger Tino Martin gaat samen met schrijver en journalist Natascha van Weezel naar Auschwitz om in gesprek te gaan over de Holocaust en rapper Jonna Fraser maakt een verhaal over afkomst: wat betekent zijn afkomst voor wie hij is? En hoe is dat voor anderen? Op de socialmediakanalen van de ambassadeurs en het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden hun bevindingen in aanloop naar de Bevrijdingsfestivals gedeeld.

Bereid een Vrijheidsmaaltijd

Ook de Vrijheidsmaaltijden gaan dit jaar in aangepaste vorm door. Omdat de coronamaatregelen niet toestaan dat grote groepen mensen bij elkaar komen, wordt er net als afgelopen jaar een alternatief opgediend: de Vrijheidsmaaltijdsoep. Chef-kok en schrijfster Yvette van Boven is gevraagd om het recept voor de Vrijheidsmaaltijdsoep van 2021 te maken. In aanloop naar Bevrijdingsdag deelt Yvette het recept, waardoor iedereen op 5 mei kan meekoken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat de Vrijheidsmaaltijdsoep aan zoveel mogelijk tafels wordt opgediend en dat er op 5 mei ondanks de maatregelen toch getoost kan worden op de vrijheid.

Foto: POPgroningen