Bevrijdingsfestival Groningen maakt RADIO

Achter de schermen van het Bevrijdingsfestival Groningen wordt hard gewerkt aan een speciale editie van het festival. Door de huidige corona maatregelen is het dit jaar helaas nog steeds niet mogelijk om een grootschalig publieksevenement te organiseren. Daarom zet de stichting Vier 5 mei vol in op een alternatief waarin de kern van het festival overeind blijft staan. En welk medium is daar beter voor te gebruiken dan de radio?

Samenwerking 75+1 jaar vrijheid Groningen

Vrijheid is een werkwoord èn vier je samen! Daarom is besloten om voor deze speciale editie de handen ineen te slaan met de projecten van 75 + 1 jaar vrijheid Groningen. 75 jaar vrijheid Groningen verzamelde voor het jubileumjaar verhalen uit alle Groninger gemeenten en vertelt hiermee het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in 75 iconische verhalen. Met veel waardering en trots wordt een deel van deze verhalen op impactrijke wijze verweven in het programma van het Bevrijdingsfestival.

Radioshow met livestream

Op een unieke locatie in de stad Groningen wordt een pop up studio gebouwd waar 10 uur lang het thema vrijheid vol in de spotlight staat. De verhalen van de vrijheid worden gedeeld door gebruik te maken van video, spoken word, reportages en interviews. Natuurlijk met een muzikale omlijsting zoals je die mag verwachten van het Bevrijdingsfestival Groningen. Deze visuele radio uitzending is live te volgen via diverse media kanalen.

Bekendmaking artiesten

In maart wordt bekend gemaakt welke artiesten dit jaar de Ambassadeurs van de vrijheid zullen zijn. Zij verbinden, zoals elk jaar op 5 mei, de 14 festivals van Nederland met elkaar door hun optredens en verhalen over vrijheid.

Vrijheid vier je samen

Bevrijdingsfestival Groningen 2021 wordt dit jaar op een unieke manier samen gevierd. Vanuit je huis, maar door de uitzending toch verbonden. Elk verhaal is uniek en verdient het om verteld en gehoord te worden. Deel op 5 mei jouw verhaal van de vrijheid.

Foto: POPgroningen