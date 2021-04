Bevrijdingsfestival presenteert lokale helden

CYNN, Jonathan Rhodes en Them Dirty Dimes zijn bevestigd voor Bevrijdingsfestival Groningen ON AIR. Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen fysiek Local Heroes podium in het Stadspark. Wel zijn er deze editie bewust extra veel lokale artiesten in het programma opgenomen. Naast onder andere TikTok Tammo, Noordpool Orkest, Myron Hamming, The Vices, Orange Skyline en Blanks zijn nu ook de drie Groningse Hit the North deelnemers, voorgedragen door POPgroningen, aan de line-up van de speciale ON AIR editie toegevoegd.

CYNN

Als one-woman-band vormt het maken van muziek de onmisbare balans die CYNN in haar leven nodig heeft. Experimenterend met meeslepende loops en ambient geluiden stromen er dagelijks allerlei nieuwe ideeën uit haar muur van instrumenten.

JONATHAN RHODES

Jonathan Rhodes is een verhalenverteller die graag speelt met de spanning tussen tijdelijke rages en eeuwige waarde. Daarbij verraadt hij meer dan eens zijn geheime verlangen naar een eenvoudiger leven. Up-tempo rootsrock komt samen met onverwachte akoestische ballads waardoor je de hele reis op het puntje van je stoel blijft zitten.

THEM DIRTY DIMES

Dit jaar bracht Them Dirty Dimes hun debuutalbum ‘In Gold We Trust’ uit. De Groningers lieten zich voor dit album muzikaal en thematisch inspireren door de decennia voor de oorlog. Van New Orleans brass tot late night jazz: met veelzijdige sessiemuzikanten is het album een bloemlezing geworden van traditionele instrumenten en stijlen. Twaalf muzikanten, dertien tracks en vierentwintig karaats.

VRIJHEIDSLIEDJES

Als onderdeel van het provinciaal programma 75 Jaar Vrijheid presenteren zeven Groningse acts elk een nummer dat gebaseerd is op een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Groningen. Them Dirty Dimes schreef voor dit project het nummer ‘Northern Gals’. Een ode aan de noordelijke vrouw. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds, Provincie Groningen, Stichting Pandeon en POPgroningen.

De Vrijheidsliedjes beluister je hier.

Foto: POPgroningen