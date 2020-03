Bewoner Gronings woonzorgcentrum besmet met corona

GRONINGEN – Een bewoner van woonzorgcentrum De Brink in de stad Groningen is besmet met het coronavirus COVID-19.

Dat meldt RTV Noord. Het nieuws wordt bevestigd door een woordvoerder van ZINN, de zorgorganisatie waar het woonzorgcentrum onder valt. Volgens de woordvoerder gaat het naar omstandigheden goed met de cliënt. Hij of zij vertoont milde verschijnselen en wordt op dit moment geïsoleerd verpleegd.

Het is onduidelijk hoe de patiënt het coronavirus heeft opgelopen. Het woonzorgcentrum is al vanaf halverwege maart dicht voor bezoek. Bij andere bewoners of medewerkers van De Brink is tot nu toe geen besmetting door het virus vastgesteld. In overleg met de GGD wordt besloten wie er eventueel getest zal moeten worden.

