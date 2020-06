Bewoners De Wijert hebben primeur met online Energie Pubquiz

GRONINGEN/DE WIJERT – De eerste online Energie Pubquiz gaat donderdagavond 18 juni om 19.30 uur van start in De Wijert.

Een quizmaster prikkelt het brein van de deelnemers met interessante vragen en feitjes over duurzame energie. Naast waardevolle tips om de energierekening te verlagen, krijgt de winnaar een energie-bespaarbox ter waarde van 80 euro. De goedgevulde box, waaronder LED-lampen en een waterbesparende douchekop, zorgt ervoor dat een huishouden tot 200 euro aan energiekosten op jaarbasis kan besparen.

Wijkdeal De Wijert verbindt

In De Wijert hebben de bewoners, de gemeente en diverse wijkorganisaties de afspraak om vanuit de buurtsamenwerking Wijkdeal De Wijert projecten voor én door de wijk te realiseren. Naast duurzaam samenwerken geven de Wijkdealpartners ook gehoor aan bewoners die duurzamer willen leven en wonen. De Energie Pubquiz, mede mogelijk gemaakt door Energiecoöperatie Grunneger Power en Energieloket Groningen, ondersteunen bewoners hierbij. Annemarie Hofman, wijkbegeleider bij Grunneger Power: “Door mee te doen aan de pubquiz doen bewoners van De Wijert praktische kennis op waarmee ze thuis energie kunnen besparen. Dat bespaart ook geld. En wie weet doen een aantal bewoners ook inspiratie op voor het opzetten van een gezamenlijke actie om De Wijert groener te maken. Voor iedereen is er dus wat te halen!”

Deelnemen Energie Pubquiz

De pubquiz is een online alternatief voor de buurtbijeenkomsten die op dit moment geen doorgang vinden. De quizrondes worden daarom op amusante wijze gepresenteerd via een livestream om bewoners tijdens coronatijd toch met elkaar in contact te houden. Deelname is gratis en uitsluitend voor bewoners van De Wijert. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 17 juni a.s. aanmelden via wijkdealdewijert.nl/pubquiz.

Foto: Wijkdeal De Wijert