Afgelopen week waren bewoners van de Blinkerdlaan en de Ommelanderstraat in Ten Boer gezamenlijk in actie gekomen met spandoeken en een bord waarop zij dringende eisen hadden voor de burgemeester Schuiling en wethouder Van Der Schaaf. De bewoners willen dat de gemeente hun eerdere afspraak nakomt en beide straten in één keer verbouwen.

Foto: SP Groningen