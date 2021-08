Zorgen over eventuele gezondheidsrisico’s bitumenfabriek Icopal

HOOGKERK – De raadsfracties van de SP, GL & PvdA hebben wederom schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over bitumenfabriek Icopal te Hoogkerk. Dit is de derde keer in de afgelopen tien jaar.

De vragen gaan over onduidelijkheden over eerder onderzoek van gemeente & GGD naar gezondheidsrisico’s en welke maatregelen er worden genomen. SP-raadslid Wim Koks: “Naast regelmatige stankoverlast vragen omwonenden zich voor de derde maal in vijf jaar af of de uitstoot van dit bedrijf aan het Hoendiep dat dakbedekking fabriceert wel zo gezond is.”

Daadkracht

In 2014 heeft de GGD een onderzoek uitgevoerd en zijn door het bedrijf verbeteringen aangebracht. “Echter de tijd staat niet stil net zoals de wet en regelgeving rondom de uitstoot van de industrie. Zo krijgt met de komst van de nieuwe omgevingswet de gemeente een grote rol in het bepalen van de aard en omvang van de uitstoot die via de schoorsteen de lucht in verdwijnt”, aldus Koks. Hij wil vooral daadkracht zien: “Wij willen dat het gemeentebestuur nu eens definitief de zorgen bij omwonenden wegneemt.”

Foto: SP Groningen