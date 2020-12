Bewoners Vinkhuizen en SP behalen succes: tientallen schimmelwoningen worden aangepakt

Na jaren strijd worden ruim 60 huurwoningen in de Groningse wijk Vinkhuizen aangepakt. De SP en de bewoners zijn blij dat de woningen eindelijk worden aangepakt maar vinden het jammer dat er zo lang strijd voor gevoerd moest worden.

Twee jaar geleden kwamen de problemen dankzij bewoners aan het licht bij de SP.

SP-raadslid Daan Brandenbarg:

"Het gaat voornamelijk om woningen aan de Metaallaan, Zilverlaan en Kobaltstraat. De problemen die men ervoer waren voornamelijk schimmel, kou en achterstallig onderhoud. Wij zijn toen als SP langs de deuren gegaan en zijn in gesprek gegaan met de bewoners. Ook hebben we een bewonersavond georganiseerd. Daarna hebben we onder andere een open petitie naar Nijestee gestuurd om hen in beweging te laten komen."

In eerste instantie was het resultaat van de opgezette acties onvoldoende. Nijestee nam wel maatregelen, maar dat was bij lange na niet genoeg om de problemen te verhelpen. Brandenbarg: “Ze kwamen dan langs met een schimmelverfje waarmee volgens hen dan het probleem wel verholpen was. De maat was helemaal vol toen decorporatie een huurverhoging aankondigde. Daar hebben we toen bezwaar tegen aan getekend.”

Na twee jaar is het eindelijk zover en gaat Nijestee serieus werk van de verbouwingen maken.

“Het is behoorlijk groot. We werden door bewoners gebeld dat ze een foldertje hadden gelezen waarin staat dat de woningen aangepakt gaan worden. Er komt dubbelglas, nieuwe kozijnen, een nieuwe voordeur, in sommige gevallen spouwmuurisolatie, zonnepanelen en mechanische ventilatie. Dus de woningen worden echt flink aangepakt. Wat dat betreft ook een compliment voor Nijestee, alleen is het jammer dat we er twee jaar lang strijd voor hebben moeten voeren.” Aldus Brandenbarg.

De SP feliciteert de bewoners met de winst en prijzen de huurders aan de Metaallaan, Zilverlaan en Kobaltstraat voor de betrokkenheid en inzet om acties te laten slagen de afgelopen jaren.

