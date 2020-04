Bezorgservice KFC verder uitgebreid in Groningen

GRONINGEN – KFC gaat samenwerken met bezorgplatform Uber Eats en breidt daarmee haar bezorgservice in de stad Groningen flink uit.

KFC delivery was al beschikbaar in en rond het centrum van Groningen. Dit bezorggebied wordt nu verder uitgebreid. De samenwerking met Uber Eats is versneld live gegaan, omdat er momenteel bij mensen thuis veel vraag is naar contactloze bezorging. Met de code HOMEDELIVERY betaal je tot en met 6 april 2020 geen bezorgkosten.

Foto: KFC/Uber Eats