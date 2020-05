Bied meer perspectief voor Groningers, juist nu maar ook straks!

GRONINGEN – Ook binnen 100% Groningen groeide de kritiek op de coronamaatregelen vanuit de landelijke en lokale politiek.

Het kabinet komt vandaag met een persconferentie en wil van ‘wat kan niet’ naar een ‘wat kan wel’-boodschap. Kappers mogen misschien weer open, restaurants mogelijk per 1 juni. De blik wordt verlegd naar mogelijkheden in een anderhalvemetersamenleving, althans dat hoopt 100% Groningen van harte!

De komende tijd nog wel even zoet met COVID-19

Want ook binnen 100% Groningen groeide de kritiek op de coronamaatregelen en de herhaaldelijke boodschap die vanuit het landelijke politiek en lokale politiek te horen was. Blijf thuis, blijf thuis en blijf thuis. Het was mooi om te zien dat bijna iedereen massaal gehoor gaf aan de nieuwe vergaande maatregelen. Waar inwoners uit Spanje en Italië geprinte verklaringen nodig hadden om buiten te zijn, ging de overheid hier uit van een ‘gezond verstand’. Vertrouwen dus. De huidige beperkende maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen en het virus lijkt enigszins onderdrukt te zijn. Let wel, het virus gaat niet verdwijnen, sterker nog, naar alle waarschijnlijkheid blijven we de komende 1,5 tot 2 jaar opgezadeld zitten met COVID-19. Peter van de Voort, IC-hoofd UMCG zei bij Jinek: “.. dat we nog maar 1500 ic-patiënten hebben gehad en komen er nog 12 à 13.000 aan.” Een ongemakkelijke maar harde realiteit.

De boodschap was te lang: blijf thuis, blijf thuis, blijf thuis

De boodschap van “blijf thuis voor ieder zijn gezondheid” begon afgelopen weken alleen te schuren en te kraken. Ook ik stond in de rij bij de Gamma voor een nieuwe vlonder voor mijn balkon. De verveling heerst en ik wil gewoon wat te doen hebben! Kleine feestjes zagen we hier en daar achter gesloten gordijnen. Mensen waren het zat. Waarom wel de Ikea open met lange rijen mensen? Hotels open met mogelijkheid tot dineren, terwijl we tegelijkertijd zien dat de horeca op zijn gat ligt? Wij horen verhalen van mensen die door Corona juist niet de zorg kregen die zij nodig hadden. Hoofdvraag is dus: hoe gezond is het om thuis te blijven zonder perspectief? De eigenaar van De Drie Gezusters uitte een noodkreet door een statement te maken om per 1 juni gewoon weer open te gaan. Een signaal dat door het hele land opgepakt werd en door sommigen op steun kon rekenen.

Stilzitten en thuisblijven lukt gewoon niet

Er is drukte in de winkelstraten en dat kun je de mensen niet kwalijk nemen, we zijn van nature een sociale wezens, nu geplaatst in een situatie die niet echt past en die we niet zijn gewend. De Hornbach speelde met hun marketingleuzen al mooi in op de behoefte van een mens: “Stilzitten hoeft niet, thuisblijven liever wel!” Dat tweede kun je meer symbolisch zien om als bedrijf politiek correct te blijven. De mens wil ook in Coronatijden nuttig bezig zijn, een andere verklaring is er niet als je kijkt naar de enorme vrijwillige wachtrijen bij het afvalbrengstation in Vinkhuizen.

Aanpak van crisis moet anders

De komende tijd moet de overheid zowel op landelijk als lokaal niveau een andere aanpak voor COVID-19 gaan kiezen dan de afgelopen tijd is gebeurd en dan heb ik het niet over de maatregelen zelf. Het wordt tijd dat de overheid niet alleen controleert en bepaalt, maar luistert en actief open staat voor suggesties en ideeën vanuit de samenleving. Dat heet betrokkenheid, wederkerigheid en invloed geven waardoor ondernemers en inwoners een actief onderdeel van deze 1,5 tot 2 jaar gaan worden en daarna en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen.

Samen tegen Corona, maar nu echt!

Hierdoor kan bijgedragen worden aan welvaart en in zeer belangrijke mate welzijn en welbevinden. De impact is immers niet alleen financieel, maar ook op de samenleving en het individu. Samen is dan echt samen en niet alleen “samen” door de overheid. Geef Groningers een perspectief, ga het dialoog aan en sta open voor goede initiatieven die wel kunnen zoals: een drive in bioscoop met auto’s op het Suikerunieterrein, coach bedrijven in een 1,5 meter-samenleving en heb echt vertrouwen. Bepaal en controleer niet alleen – maar geef en verwacht verantwoordelijkheid. Daarmee maak je samen dan ook echt mogelijk! Niet alleen nu het goed lijkt te gaan, ook als het straks weer slecht gaat is er meer lange termijn visie nodig. Het kabinet moet volgens ons vaker denken in: wat kan eigenlijk nog wél?

Foto: 100% Groningen