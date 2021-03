Bijna half miljoen voor project zwangerschap en kwetsbare ouders

Mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen duidelijke hulpvraag als het gaat om zwangerschap en ouderschap. Met dit project kunnen betrokken instellingen in Groningen samen deze mensen sneller goede hulp bieden. Dat is essentieel voor de kansen van hun kinderen.

Aanpak project DOEN

Hulp- en zorgverleners rond zwangerschap, geboorte en de geestelijke gezondheidszorg gaan samen met ervaringsdeskundigen verbeteringen in de praktijk ontwikkelen. Dit wordt begeleid door onderzoekers vanuit het UMCG, de academie voor verloskunde en een wetenschappelijke adviesraad. De oplossingen worden door ambassadeurs binnen de verschillende organisaties gepromoot en ingevoerd. DOEN is een aanvulling op de aanpak Kansrijke Start Groningen.

Samenwerking

De samenwerkende partijen bij project DOEN zijn de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen, Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord Nederland (CSGNN), Cosis Expertisecentrum, GGD Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Landelijke Federatie Belangenvereniging Onderling Sterk, MEE Groningen/CSM, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Rutgers kenniscentrum seksualiteit en Universitair Medisch Centrum Groningen en de gemeente Groningen.