Bijna tweehonderd foto's bij fotoactie #werkdagwandel

Wandelen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Het is dus een goed idee om je (thuis)werkdag te combineren met een fijne wandeling. Om dit te stimuleren, organiseerden we in de maand maart een fotoactie. Wandelaars konden via social media met de hashtag #werkdagwandel of via onze website foto's van hun wandeling insturen. Er kwamen prachtige foto's voorbij. Ook zagen we het sneeuwbaleffect: de foto van de ene persoon gaf de ander de motivatie om ook te wandelen en een foto te maken.