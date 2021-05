Bijzondere Catawiki-veiling voor zieke Faelin uit Groningen

GRONINGEN – De 3-jarige Faelin uit Groningen lijdt aan een zeldzame ziekte. Via een bijzondere veiling op veilingsplatform Catawiki hoopt haar familie geld in te zamelen voor een behandeling in de Verenigde Staten.

Sinds haar geboorte lijdt Faelin aan een genmutatie die ervoor zorgt dat ze een levensbedreigende vorm van epilepsie heeft. De ziekte is zo heftig, dat ze aan een epileptische aanval kan overlijden. Daarom leeft ze nu samen met haar ouders en zusje in volledige isolatie. Artsen in Nederland kunnen de zeldzame ziekte niet behandelen, maar er is hoop: Faelin is geselecteerd voor een trial in de Verenigde Staten.

Help Faelin naar Amerika

In Amerika hebben wetenschappers een medicijn ontwikkeld dat ervoor zorgt dat gezonde genen de functie van het kapotte gen vervangen. Er is een trial gestart waarbij kinderen met hetzelfde ziektebeeld als Faelin worden behandeld. Zij zouden na de behandeling alles kunnen wat nu niet kan. Maar om Faelin naar de Verenigde Staten te krijgen en onderdeel te laten worden van deze trial is een groot bedrag nodig.

Unieke veiling voor Faelin

Wie Faelin en haar familie wil helpen, kan van 22 mei tot en met 31 mei deelnemen aan een unieke veiling. In de veiling worden 175 unieke LP’s aangeboden uit de muziekcollectie van Faelin’s overleden opa. Ook een aantal topsellers van Catawiki heeft belangeloos artikelen gedoneerd. De volledige opbrengst is bestemd voor een levensreddende behandeling.

Crowdfundingsactie

De veiling is onderdeel van een bredere crowdfundingsactie van Stichting Faelin. Doel van de actie is om 100.000 euro in te zamelen. Dat bedrag is nodig voor de eerste behandeling, reis- en verblijfskosten. Iedereen die wil bijdragen, maar niet mee wil doen aan de veiling, kan doneren. Inmiddels is er 41.000 euro opgehaald. Het gezin hoopt dat Faelin eind 2021 in San Francisco kan starten met de behandeling.

Foto: Stichting Faelin