Binnenzijde Turfsingel tot eind augustus dicht

Omleiding fietsers en voetgangers

Fietsers over het Damsterdiep kunnen het eerste gedeelte van de afsluiting passeren en worden verder omgeleid via de Turfstraat/Singelstraat naar de Sint Jansstraat. Omdat in deze periode ook werkzaamheden zijn aan de gevel van het Provinciehuis zijn er momenten waarin de Turfstraat/Singelstraat gedeeltelijk is afgesloten door een kraan. Fietsers worden dan omgeleid via Martinikerkhof. Voetgangers kunnen gedeeltelijk langs de werkzaamheden lopen. Op momenten dat dit niet kan, hebben zij dezelfde omleiding als de fietsers.