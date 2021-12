BLANKS kwam op 22 november tijdens de Linecheck Music Meeting & Festival opening als een van de genomineerden uit de bus. Het doel van de awards is om opkomende Europese artiesten te vieren en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun internationale carrière.

In totaal zijn vijftien opvallende artiesten genomineerd voor de Music Moves Europe Awards 2022. De genomineerden zijn: Alina Pash (Oekraïne), Anna (Italië), Balkan Taksim (Roemenië), Blanks (Nederland), Denise Chaila (Ierland), Дeva (Hongarije), DORA (Spanje), Franciscus van Delirium (Luxemburg), Friedberg (Oostenrijk), Jada (Denemarken), Ladaniva (Armenië), Meskerem Mees (België), Mezerg (Frankrijk), Nenny (Portugal) en Zoe Wees (Duitsland).

Muziekliefhebbers in heel Europa kunnen stemmen om de winnaar van de Public Choice Award 2022 te selecteren via de Music Moves Europe Awards-website; www.musicmoveseuropeawards.eu. De genomineerde met de meeste stemmen wint de Publieksprijs. De winnaar van de Public Choice Award van vorig jaar, de Oekraïense hiphopartiest Alyona Alyona, is nu lid van de jury van de Music Moves Europe Awards voor 2022.

Vijf artiesten worden door een internationale jury als winnaars geselecteerd en één artiest wint de Grand Jury Prize. Alle winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Music Moves Europe Awards-ceremonie op donderdag 20 januari 2022 bij ESNS in Groningen.

Prijzenpakket

Vijf Music Moves Europe Award-winnaars ontvangen elk € 10.000,-. De winnaar van de Grand Jury Award ontvangt €10.000 en een groene touringvoucher ter waarde van €5.000.

Alle vijftien genomineerden zijn uitgenodigd voor een bedrijfseducatiedag, met professionals in de muziekindustrie, georganiseerd door ESNS en haar partners; de live-sector (Liveurope, Yourope en Live DMA), de opname-industrie (IMPALA en Digital Music Europe), het International Music Managers Forum (IMMF) The European Music Exporters Exchange (EMEE).

Het bericht BLANKS genomineerd voor Music Moves Europe Awards 2022 verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen