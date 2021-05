Blanks verkoopt Paradiso uit

Ruim een half jaar voordat het concert plaats vindt heeft Groningse artiest Simon de Wit, beter bekend als Blanks, alle 1500 kaarten voor zijn show in Paradiso verkocht. Het optreden vormt de afsluiter van zijn Europese tour welke op 3 november van start gaat en eindigt in onze hoofdstad op 28 november. Op zijn Instagram pagina is te zien dat naast Amsterdam ook de concerten in Londen, Berlijn, Hamburg, Keulen en Dublin zijn uitverkocht.

Blanks werd bekend door zijn jaren ’80 versie van ‘Better Now’ en heeft een succesvol YouTube kanaal (Music by Blanks), waarop samenwerkingen te zien zijn met onder andere Dayglow, Alfie Templeman, San Holo en Sheppard. De single ‘Wave‘ werd verkozen tot 3FM Megahit. Zijn laatste single ‘What You Do To Me’ werd door Coen en Sander bekroond tot ‘Harde Schijf’ op Radio 538. Op 21 mei verschijnt zijn nieuwe single ‘Turn Around’, waarvan een voorproefje al viral ging op TikTok.

Foto: POPgroningen