Blikopener Festival in Suikerfabriek op 7 en 8 juni

GRONINGEN – Het Groningse cultureel productiebureau Buro Mix organiseert op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni de tweede editie van Blikopener Festival.

Nieuw is dat het festival dit jaar twee dagen duurt. Ook is er een nieuwe locatie gevonden in de Suikerfabriek. In de aanloop naar het festival zoeken kunstenaars, makers en lokale organisaties samen met bewoners naar nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken die spelen in Groningen. Met een inspirerende mix van dans, theater, muziek, literatuur en beeldende kunst nodigt Blikopener Festival bezoekers uit tot dialoog, inspiratie en actie. Meer informatie over het programma en de kaartverkoop volgt binnenkort via blikopenerfestival.nl.

Een festival van (on)mogelijkheden

Blikopener is geen traditioneel festival. Het is een beweging van mensen, organisaties en kunstenaars die streven naar een betere wereld. Daarvoor zet Buro Mix zogenaamde sleutelfiguren in: een groep mensen met een groot netwerk in de stad. Vanuit verschillende doelgroepen verzamelden zij in 2023 vijf thema’s die leven onder bewoners: ongelijkheid, hokjesdenken, toekomstdromen, eenzaamheid onder jongvolwassenen en een gezonde voedingsbodem.

Vaste systemen en hokjes doorbreken

Samen met kunstenaars en makers gaan bewoners de komende weken aan de slag met deze thema’s. Via kunst en cultuur vertellen ze hun verhaal en zoeken ze naar mogelijke oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken. Blikopener Festival vormt een inspirerende viering voor publiek, kunstenaars, professionals en lokale organisaties. Buro Mix nodigt iedereen uit om te genieten van de wonderlijke kracht van kunst en cultuur, als middel om vaste systemen en hokjes te doorbreken.

Buro Mix

Buro Mix is een cultureel productiebureau uit Groningen. Samen met kunstenaars, ontwerpers, organisaties en inwoners laat Buro Mix zien waar het mis gaat in onze samenleving. Het doel is om alternatieven aan te dragen voor de systemen waar we in vast zijn gelopen. Om zo samen te streven naar een rechtvaardige en duurzame wereld.

Foto: Jasper Bolderdijk