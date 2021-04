Bloemsingel van 29 april tot 7 mei dicht voor fietsers

GRONINGEN – De Bloemsingel in Groningen is vanaf donderdag 29 april 07.00 uur tot vrijdag 7 mei 07.00 uur in beide richtingen afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de Diepenring. De omleidingsroute voor fietsers loopt via Kolendrift, Turfsingel (Diepenring) en W.A. Scholtenstraat en andersom.