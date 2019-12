Boeren, bouwers en burgers voeren gezamenlijk actie

GRONINGEN – Boeren, bouwers en burgers gaan vandaag de weg op. Ze voeren gezamenlijk actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

In totaal staat er sinds 07.30 uur zo’n 126 kilometer file in de provincie. De acties in Groningen vinden plaats op verschillende plekken, onder andere op de A7 tussen Scheemda en Euvelgunne, Gieten en Veendam, de oostelijke ringweg in Stad, bij het Julianaplein, knooppunt Reitdiep, de Eemshaven en Bad Nieuweschans. Ook Duitse boeren rijden mee.

Acties door heel het land

Ook in de rest van het land vinden protesten plaats. Zo is er sprake van een actie bij het distributiecentrum in Tilburg, een kolencentrale in Geertruidenberg en het Mediapark. De politie is veelal aanwezig om de acties te begeleiden. Tot nu toe zijn er voor zover bekend in onze provincies nog geen boetes uitgedeeld.

Steun voor boerenprotest

#boerenprotest



3 van onze monteurs komen veel te laat bij hun klanten, kost ons geld.

Maar wij staan achter de boeren die opstaan tegen “onze” regenten.



Haat vs Den Haag groeit gestaag. — Jan met de Pet (@010wijk11) December 18, 2019

Vanaf mijn 11de kom ik bij vrienden met een eigen boerderij, ken hun jarenlange worstelingen , onzekerheden , het gevecht tegen bureaucratie!

Lees vooral reacties van mensen die volgens mij nog nooit een boerderij hebben gezien, onbegrijpelijk vind ik.

Ik steun #boerenprotest ! — Marc (@zaagvis) December 18, 2019

Foto: Groninger Krant