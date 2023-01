Boeren demonstreren in Groningen tegen nieuwe mestregels

GRONINGEN – Bij het Provinciehuis in de binnenstad van Groningen heeft zich dinsdagmiddag een groep protesterende boeren met hun trekkers verzameld.

Hoewel de gemeente toestemming had gegeven voor de aanwezigheid van drie tractoren, wist toch een groter aantal het Provinciehuis te bereiken. De politie had eerder vandaag, op verzoek van de gemeente, de toegangswegen naar de binnenstad geblokkeerd. De boeren wilden er hun onvrede laten blijken over de aanscherping van de landelijke mestregels. De politie als gemeentelijke handhavers waren in grote getale aanwezig, maar hoefde niet in actie te komen.

Foto: Raymond Bos