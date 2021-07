Bornholmstraat afgesloten bij onderdoorgang zuidelijke ringweg

Van vrijdag 23 juli 20.00 uur tot maandag 26 juli 06.00 uur is de Bornholmstraat in Groningen afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de onderdoorgang bij de zuidelijke ringweg. Dit vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De weg is gesloten in beide richtingen voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon langs.