Botsing tussen auto en scooter in Groningen: arrestatie en gewonde

GRONINGEN – Op vrijdagavond vond er een aanrijding plaats in het centrum van Groningen waarbij een auto en een scooterrijder betrokken waren.

De botsing vond plaats op het kruispunt van Lopende Diep en de Oude Ebbingestraat. De scooterrijder raakte gewond bij het incident en werd ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De bestuurder die schuldig was aan de botsing is gearresteerd, waarbij is gebleken dat deze mogelijk onder invloed was van drugs. De auto is weggesleept en er is een onderzoek gestart.

Foto: Agnes Koning/NoordelijkFotobureau.nl