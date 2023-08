Boumaboulevard richting Europaweg onverwacht dicht

Vanwege de kans op een mogelijke wegverzakking, is de rijstrook voor rechtsafslaand verkeer vanaf de Boumaboulevard richting de Europaweg per direct afgesloten. Dit is de rijstrook voor het verkeer vanaf de Boumaboulevard naar de Europaweg richting Hoogezand. De oorzaak is een kapotte duiker. Het is helaas nog niet bekend hoe snel het probleem is verholpen.

Fietsers kunnen het werkvak via de rijbaan passeren en voor de fietslantaarn oversteken richting de Herningweg. Automobilisten kunnen omrijden via de Herningweg



De afgesloten rijstrook op de Boumaboulevard

Foto/Bron: GinoPress B.V./Groningen Bereikbaar