Bouwselect opent nieuwe vestiging in Rotterdam

GRONINGEN – Bouwselect uit Groningen opende onlangs een nieuwe vestiging in Rotterdam. Het bemiddelingsbureau in de bouw is hierdoor hard op weg naar landelijke dekking.

Ondanks de coronacrisis zitten ze bij Bouwselect niet stil. Het van oorsprong Groningse bedrijf opende afgelopen maand haar vijfde vestiging in Rotterdam en is daarmee goed op weg naar landelijke dekking. “De ambitie om met Bouwselect over een landelijke dekking te beschikken was er al langer en met de nieuwe vestiging in Rotterdam komt dit doel weer een stuk dichterbij”, zegt regiomanager Carla Meeuwisse. “Door juist in crisistijd een nieuwe vestiging te openen en tegen de stroom in de te gaan, blijkt dat wij ons niet uit het veld laten slaan.”

Marktleider

Bouwselect is marktleider van Noord-Nederland in bemiddeling tussen opdrachtgevers en werknemers in de bouw en staat dit jaar wederom in de Top 100 van grootste bureaus in Nederland. “Al meer dan tien jaar bemiddelen wij in het hoger segment banen in de bouw, civiel en cultuurtechniek”, vertelt directeur Sipke Meindertsma. “Wij richten ons op hoog opgeleiden met werkervaring, maar ook ambitieuze starters en gedegen professionals kunnen bij ons terecht. En of het nu in het noorden van het land of in de randstad is, ook in deze tijden weten we de interessante projecten, werknemers en opdrachtgevers in de bouw te vinden en aan elkaar te koppelen.”

Het bemiddelingsbureau heeft ondanks de crisis dan ook een goed kwartaal gedraaid. “Zoals wij het zien heeft de bouw nog niet te lijden onder een crisis”, vertelt Meindertsma. “En we verwachten ook dat dit voorlopig nog niet zal gaan gebeuren. Het blijft natuurlijk afwachten, maar op dit moment hebben we enorm veel vacatures klaarliggen, zoals vacatures in de bouw- en civiele sector, maar ook vacatures in de aardbevingsschade-, landmeetkunde- en milieusector. Anders dan bij utiliteitsbouw, denken we dat de woningbouw gewoon zal doorzetten. Daarnaast zien we op dit moment de particuliere verbouwingen en renovaties toenemen. Werkgevers zullen dus kandidaten nodig blijven hebben.”

Positieve veranderingen

Er zijn door de coronacrisis ook zaken veranderd bij Bouwselect. “Maar deze veranderingen zijn eigenlijk allemaal positief”, vertelt Meindertsma. “Van communiceren op de bouwplaats gaan we naar communiceren via beeldbellen. Door deze manier van communiceren worden de zogenoemde ‘onzingesprekken’ vermeden. Vergaderen ging nog nooit zo efficiënt.” Daarnaast is videosolliciteren binnen Bouwselect het nieuwe normaal geworden. “Vooral jongere generaties ervaren een hoge drempel met een fysiek sollicitatiegesprek door het vele digitale contact dat ze hebben. Door videosolliciteren ook na de crisis in te blijven zetten, vinden we aansluiting met deze doelgroep.”

‘Niet lullen, maar poetsen’

Waarom Bouwselect ondanks de digitalisering dan toch een nieuwe fysieke locatie opent in Rotterdam? “De detacheringsbranche is net als veel bedrijven vrij lokaal georiënteerd”, legt Meeuwisse uit. “Kandidaten uit het westen van Nederland zullen zich sneller laten bemiddelen door een bedrijf uit het westen. Fysieke vestigingen zijn daarbij belangrijk. In combinatie met het grote werkgebied in de regio Amsterdam was de keuze voor een nieuwe locatie snel gemaakt. Zodra alles weer in gang is, zijn we meteen aanwezig. Dit past bij de krachtige ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit van de Rotterdammers. Wij zijn een Gronings bedrijf met een Rotterdamse mentaliteit.”

Foto: Bouwselect