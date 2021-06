Brailleweg tijdens zomervakantie dicht voor alle verkeer

De afsluiting van de Brailleweg geldt van vrijdag 9 juli 22.00 uur tot maandag 23 augustus 06.00 uur. Autoverkeer wordt langs de Paterswoldseweg en de Laan Corpus den Hoorn omgeleid. Een andere optie is via de A28 en afrit 39 Groningen-Zuid.

Fietsers kunnen over de Hoornsedijk langs het Noord-Willemskanaal fietsen en vervolgens over de Van Iddekingeweg. De Van Iddekingeweg wordt opengesteld voor fietsers tijdens de afsluiting van de Brailleweg.

Tijdelijk en nieuw viaduct Brailleweg

In 2019 is aan de oostzijde van de A28 een tijdelijk viaduct gebouwd, waar het verkeer op de A28 op is overgezet. Dat gaf ruimte om het nieuwe viaduct te bouwen. Op maandag 28 juni 2021 is het nieuwe viaduct volledig opengegaan voor verkeer.