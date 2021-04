Brailleweg van 1 tot 10 mei dicht voor alle verkeer

GRONINGEN – Van zaterdag 1 mei 07.00 uur tot maandag 10 mei 06.00 uur is de Brailleweg in Groningen afgesloten voor alle verkeer. Auto’s worden omgeleid via het Emmaviaduct, fietsers via het Hoornsediep.

Autoverkeer dat normaal gesproken via de Brailleweg richting Groningen-Zuid rijdt, krijgt te maken met een omleidingsroute. Tijdens de stremming van de Brailleweg wordt verkeer geadviseerd om via het Emmaviaduct de A28 richting Assen op te rijden en vervolgens de afrit Groningen-Zuid te nemen.

Fietsers en bussen

Fietsers van en naar de Vondellaan worden omgeleid via het tunneltje onder het Emmaviaduct door en het Hoornsediep. Vanwege de stremming van de Brailleweg rijden de buslijnen 7, 9, 19 en 85 een aangepaste route de stad uit. Op de website van Qbuzz zie je welke haltes vervallen en via welke haltes je geadviseerd wordt te reizen.

Werkzaamheden Brailleweg

Combinatie Herepoort is momenteel bezig de Brailleweg aan te passen. Er worden leidingen en een nieuw riool aangelegd. Daarna wordt een nieuw deel van de Brailleweg aangelegd, naast de huidige Brailleweg. Voor bepaalde werkzaamheden is het nodig de Brailleweg af te sluiten.

In het weekend van vrijdag 28 t/m maandag 31 mei is de Brailleweg opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Er worden dan asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Foto: GinoPress B.V./Groningen Bereikbaar