Brailleweg van 1 tot 4 oktober dicht

Meer afsluitingen najaar

De Brailleweg is de komende maanden vaker afgesloten. Zo is de weg dicht in de herfstvakantie, van 18 tot 25 oktober. Ook in november zal de Brailleweg waarschijnlijk nog een weekend afgesloten worden. Op de website van Aanpak Ring Zuid is meer te lezen over de werkzaamheden bij de Brailleweg.