Bram Baptist signeert tussen schaakstukken in Hoogkerk

HOOGKERK – Op zaterdag 14 mei zal schrijver Bram Baptist uit Meeden zijn nieuwste jeugdboek, De Zilveren Dame, aanbieden en signeren tijdens het Open Noord-Nederlands Jeugdschaakkampioenschap in Hoogkerk. De Zilveren Dame speelt zich af in de avontuurlijke middeleeuwen. Middels de kracht van de zilveren dame wil Tom de verschrikkelijke tiran, Safir, verslaan. Safir heeft de macht overgenomen in het Koninkrijk. Slaagt Tom erin het Koninkrijk te redden?

Jeugdboek van de maand

Brams eerste jeugdboek, Soldaat van het Noorden, is door boekhandel Libris uitgeroepen tot jeugdboek van de maand april. In dit deels waargebeurde verhaal scheldt de dertienjarige Klaas Nieboer uit Foxhol zijn geschiedenisleraar uit voor “vuile NSB’er”. Nadat zijn vader is opgepakt door de Duitsers belandt hij in het verzet. Nu heeft hij nog maar één doel: uitzoeken wie zijn vader heeft verraden.

Signeersessie

Bram zal beide jeugdboeken aanprijzen en signeren tussen 14.00 en 15.30 uur in het Dorpshuis van Hoogkerk, Zuiderweg 70-4. Soldaat van het Noorden en De Zilveren Dame zijn ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek. Meer informatie over het jeugdschaakkampioenschap is te vinden op: nosbo.nl.

Foto: Bram Baptist