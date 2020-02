Brandoefening RUG leidt tot chaos, aldus studentenpartij

GRONINGEN – Na een ‘slecht gecoördineerde ontruiming’ roept Progressief Rechten op tot verbetering van de brandveiligheid.

De studentenpartij concludeert dat tijdens de ontruiming van het Harmoniecomplex op 18 februari het brandalarm niet werkte, BHV’ers in paniek raakten en het verzamelpunt niet werd bereikt. “Dit is niet de eerste keer in dit collegejaar dat de ontruiming van het Harmoniecomplex gebrekkig verloopt”, aldus voorzitter Sanne van Rees. Volgens Van Rees is dit “wederom een slecht gecoördineerde ontruiming.”

“Veiligheid van gebouwen waar duizenden studenten dagelijks studeren is van levensbelang, het is onacceptabel dat een brandoefening zo slecht verloopt.” Tijdens de brandoefening beklaagden de betrokken BHV’ers zich over het gebrek aan communicatie en kenden ze de vluchtroutes niet “We mogen nog blij zijn dat dit een oefening was, zo’n situatie mag zich absoluut niet voordoen tijdens een echte brand.”

De raadsleden van Progressief Rechten hebben aangekondigd tijdens de raadsvergadering het faculteitsbestuur om opheldering te vragen. “Studenten moeten veilig kunnen studeren, daar mogen geen concessies aan worden gedaan”, besluit Van Rees.

Foto: Google Street View