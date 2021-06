Brede steun voor meer waardering en betere beloning zorgverleners

GRONINGEN – Met een spandoek van 25 meter breed toonde de SP Groningen zich vandaag solidair met zorgverleners. Al ruim voor de coronopandemie gaven werknemers en vakbonden aan dat de waardering en beloning beter moeten om personeel voor de zorg te behouden.

Volgens de SP maakte de coronapandemie duidelijk welke beroepen onmisbaar zijn voor onze samenleving. De toenemende aandacht en waardering die er het afgelopen jaar voor cruciale beroepen was, moet volgens de SP dan ook uitbetaald worden in meer waardering en betere beloning.

Ook de vakbond FNV is blij met de aandacht voor meer waardering voor zorgverleners. FNV-woordvoerder en vakbondsfunctionaris in het UMCG Erna van Sinttruijen: “Op dit moment lopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de UMC medewerkers. Deze cao is al op 1 januari afgelopen. Er wordt dus al ruim 5 maanden onderhandeld door de vakbonden en werkgevers.”

Foto: SP Groningen