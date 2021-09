Broodje voor fietsers tijdens landelijke Fiets naar je Werk Dag

Groningen Bereikbaar wil het fietsen stimuleren in de stad en de regio. Fietsen is niet alleen gezond, het is ook goed voor het milieu en het draagt bij aan de bereikbaarheid van de hele regio. Het is een goede manier om de drukke spits en hinder door wegwerkzaamheden te mijden. De actie vond plaats op het fietspad langs de Helperzoom, onderdeel van de veelgebruikte doorfietsroute tussen Haren en Groningen.

Voor de uitdeelactie langs het fietspad zijn voorzorgsmaatregelen genomen vanwege corona.