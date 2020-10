Bussen in plaats van treinen tussen Groningen-Veendam/Winschoten/Weener in de herfstvakantie

In de herfstvakantie werkt ProRail vanuit project Sneltrein Groningen-Winschoten aan sporen en stations, zodat daar vanaf december 2020 extra (snel)treinen kunnen rijden in de spits. De stations Zuidbroek en Scheemda krijgen meer ruimte voor de extra treinen en reizigers. Door het verplaatsen van seinen op het traject kunnen treinen dichter op elkaar rijden. Nieuwe wissels en aanpassingen aan spoorbeveiliging zorgen ervoor dat ze op diverse plekken ook sneller kunnen rijden. Daarnaast verbetert de veiligheid van diverse overwegen op het traject. Kijk voor meer informatie op de website van ProRail .

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation.

Reisplanner

Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op www.arriva.nl, via OV-reisinformatie: 0900 – 9292 (€0,90 p.m.).