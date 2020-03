GRONINGEN – Het echtpaar Kwant in de Adelheidstraat in Groningen is vandaag 57 jaar getrouwd. Het stel kreeg felicitaties uit de hele straat.

Jan en Gre Roede plaatste een video van de viering op Facebook. De buurtbewoners zingen het echtpaar van gepaste afstand toe in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

Video

Video: Jan en Gre Roede/Facebook