Buurtrestaurant Het Oude Politiebureau start met bezorgen

GRONINGEN – Onder de noemer HOPbezorgt is het sociale buurtrestaurant in de Oosterparkwijk vanaf heden online.

Stadrestaurant Het Oude Politiebureau is één van de projecten van WerkPro (non-profit) in de Oosterparkwijk en is ontstaan in 2018. Op de pijlers van lokaal, sociaal en duurzaam is het een levendig buurtrestaurant waar het een zoete inval is van wijkbewoners en stadjers: jong, oud, stelletjes, gezinnen, het komt allemaal lekker eten op de Zaagmuldersweg 3.

Bestel- en bezorgservice

Corona gooit spreekwoordelijk flink roet in het eten. Bedrijfsmatig piept en kraakt het vanwege het volledige verlies van horeca-omzet én gasten. Deelnemers en vrijwilligers missen de dagstructuur, de sociale contacten en werkervaring in de horeca branche. Daarom is het stadsrestaurant gestart met een bestel- en bezorgservice.

Doneer een diner

De service draagt het sociale hart verder uit door klanten te vragen bij hun bestelling óók een diner te doneren en een onbekende kwetsbare wijkbewoner te verrassen met een heerlijke maaltijd, tegen een extra aantrekkelijk zacht prijsje. Met elkaar, voor elkaar!

Foto: Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau