Café De Drie Gezusters gebruikt elektrische cargobike voor bezorging

Nieuw concept Hoewel het bezorgen van maaltijden uit noodzaak is ontstaan, zien bedrijfsleider Sil Doeksen en assistent bedrijfsleider Sander Hoekstra van De Drie Gezusters de maatregelen ook als kans om hun bedrijf te ontwikkelen: "We zetten nu in op bezorging. Niet alleen maaltijden bij mensen thuis, maar ook lunches voor groepen op kantoor of borrelboxen voor werknemers die thuiswerken. We willen meer nieuwe producten ontwikkelen die bij dit concept passen."

Duurzaam bezorgen De bezorging van deze producten verzorgt het bedrijf helemaal zelf. "Onze obers doen de bezorging. En dat willen we het liefst op een duurzame manier doen, met emissievrije voertuigen. Daarnaast gaat het ons ook om de ruimte die je inneemt in de binnenstad. We willen geen scooters voor de deur. We hebben twee parkeerplaatsen achter De Drie Gezusters. Daar kunnen we twee auto's neerzetten of twintig fietsen. Dan ga ik liever voor twintig fietsen," vertelt Doeksen.

Elektrische cargobike Voor het bezorgen van grote bestellingen bij bedrijven en het combineren van kleinere bestellingen bleken de elektrische fietsen minder geschikt. De Drie Gezusters maakte daarom gebruik van de elektrische cargobike-actie van Groningen Bereikbaar. "We vonden de cargobike van Groningen Bereikbaar er vet uitzien en de probeeractie was gratis, dus we wilden graag een keer kijken of we met een cargobike snel en ver genoeg konden bezorgen. Dat is goed bevallen! Het volume van de cargobike is groot. Door er isolatiebakken in te zetten kunnen we onze producten goed bezorgen," legt Hoekstra uit. De Drie Gezusters gaat nu kijken hoe ze de bezorging ook in de toekomst goed kunnen verzorgen. "We hebben nu een cargobike met twee wielen op het oog, daarmee ben je net iets wendbaarder."

Mobiliteit Naast duurzame bezorging, stimuleert De Drie Gezusters haar medewerkers ook om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar het werk te komen. "We zijn een vrij groot bedrijf. Dat betekent dat ons handelen veel invloed heeft. We hebben één bedrijfsauto, waar drie medewerkers mee carpoolen. Verder komt bijna iedereen lopend of op de fiets," aldus Doeksen en Hoekstra.