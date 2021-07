Cameramast Groningen Airport Eelde op zijn plek gehesen

Op vrijdag 2 juli heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het hoogste punt bereikt bij de bouw van de cameramast op Groningen Airport Eelde. Met het hijsen van deze mast is een belangrijke stap gezet naar afhandeling van vliegverkeer op afstand in plaats van vanuit de fysieke toren op de luchthaven. Vier maanden geleden is gestart met de bouw van de cameramast en de technische behuizing op het luchthaventerrein. Nu de mast op zijn plek staat, begint de periode van aanleg van de technische infrastructuur en het uitvoerig testen van de systemen.

Malou van der Pal, General Manager Regional Unit bij LVNL: "Groningen Airport Eelde is de eerste luchthaven waar LVNL op deze innovatieve manier luchtverkeersleiding gaat geven. Veel partijen werken toe naar dit moment, waarbij de opbouw van de cameramast een belangrijke zichtbare mijlpaal is."

Met behulp van camera's op de mast hebben luchtverkeersleiders straks via beeldschermen live zicht op het luchthaventerrein en het nabije luchtruim. Dit maakt het mogelijk het vliegverkeer op Groningen Airport Eelde te begeleiden vanuit het nog te ontwikkelen remote tower center in het LVNL-gebouw op Schiphol-Oost. Met deze technologie blijft LVNL zorgen voor een veilige en efficiënte luchtverkeersleiding met een kostenverlaging op de lange termijn. Na Groningen Airport Eelde krijgt ook Maastricht Aachen Airport een cameramast om over te schakelen op remote tower.

Veiligheid is en blijft de belangrijkste factor bij de afhandeling van het vliegverkeer op alle luchthavens. Als de bouw en technische realisatie is afgerond, breekt een complex traject aan van testen en valideren. Dat zal bepalen wanneer precies de knop omgaat om luchtverkeersleiding op afstand te geven.

Kijk voor meer informatie op lvnl.nl/remote-tower.