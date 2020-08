Campagne stimuleert Groningse studenten om te fietsen

Met de Bikefree-campagne brengen Groningen Bereikbaar en de onderwijsinstellingen het gebruik van de fiets onder de aandacht. Met verschillende acties stimuleren zij studenten en scholieren om vaker de fiets te pakken. De campagne start op social media met een fotochallenge, waarbij studenten en scholieren die op de fiets komen en daar een mooie foto van maken, een prijs kunnen winnen. Daarnaast is Groningen Bereikbaar bezig met een e-bike-probeeractie. Meer informatie over de acties is te vinden op www.bikefree.nl .

Minder ruimte op onderwijslocaties en in het OV

Door de 1,5 metermaatregel is er beperkte ruimte beschikbaar in onderwijsgebouwen en in het OV. De campagne is één van de maatregelen die de Groningse onderwijsinstellingen en Groningen Bereikbaar nemen om drukte in het OV en op school te voorkomen in tijden van corona. Naast de campagne, hebben de onderwijsinstellingen in samenwerking met het OV-bureau Groningen Drenthe hun lesroosters aangepast en op elkaar afgestemd en geven ze digitaal onderwijs.