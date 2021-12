Carports met zonnepanelen de volgende stap in realisatie duurzaamheidsambities Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde en GroenLeven slaan wederom de handen ineen voor een verduurzamingsproject op de luchthaven. De intentie is om in 2023 de parkeerterreinen van Groningen Airport Eelde te voorzien van carports met zonnepanelen, die bijdragen aan de duurzame energieoplossingen van de luchthaven.

Er worden zonne-carports in combinatie met EV-laadpalen gerealiseerd op de parkeerterreinen van de luchthaven. Zowel P1, P2 als P3 worden grotendeels ingericht met zonne-carports. Het doel is om ruim 2.500 zonnepanelen op de carports te plaatsen, waarmee ruim 400 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Tevens kunnen elektrische voertuigen profiteren van groene stroom middels de EV-laadpalen. Meiltje de Groot, Directeur Groningen Airport Eelde: ‘’De ontwikkeling van de zonne-carports op ons voorterrein is een logische en stevige vervolgstap binnen onze duurzaamheidsambitie. We zijn trots en blij dat de samenwerking met GroenLeven ons helpt onze ambities op dit tempo te verwezenlijken’’.

Samenwerking

GroenLeven realiseerde eerder in 2019 een zonnepark tussen de start- en landingsbaan van de luchthaven. Met ruim 63.000 zonnepanelen geeft het met als resultaat ruim 6.800 huishoudens die van groene stroom profiteren. Ook de overkapte doorgang (passagierscorridor) is voorzien van zonnepanelen, waardoor de luchthaven sinds twee jaar volledig zelfvoorzienend is in haar stroomverbruik. Hamed Roozdar, Business Development Manager bij GroenLeven: “Wij zijn trots om als duurzaamheidspartner zij aan zij te staan met Groningen Airport Eelde in de zoektocht naar hernieuwbare energieoplossingen. Dit project is een mooi voorbeeld van slim ruimtegebruik, waarmee de luchthaven een bijdrage levert aan de energietransitie, de regionale doelstellingen en duurzame mobiliteit”.